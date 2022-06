ACI Sport: a Pergusa i test di abilitazione e passaggio di Licenza

Si sono svolti a Pergusa domenica 26 giugno i test per abilitazione e passaggio di licenza organizzati dalla Scuola Federale ACI Sport Michele Alboreto diretta da Raffaele Giammaria.

A chiedere la nuova sessione, terza della stagione, il Delegato Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo, che come sempre può avvalersi della piena collaborazione del Consorzio Ente Autodromo Pergusa presieduto dal vulcanico Mario Sgrò, oltre che dell’Automobile Club Enna, di cui è presidente Alessandro Battaglia.

Le sessioni si sono tenute per otto piloti candidati, i quali sotto la guida degli istruttori Federali e Campioni Italiani Giuseppe Nucita, Marco Pollara e l’esperto Piero Longhi, hanno portato a termine tutto il percorso didattico ed abilitativo previsto, ottenendo l’aspirato passaggio di licenza con relativa abilitazione.

Gli istruttori sono stati costantemente coordinati da Raffaele Giammaria, che ha sottolineato come in Sicilia siano molto richiesti gli interventi di abilitazione della Scuola, grazie ad una intesa molto stretta con la Delegazione, ma soprattutto grazie alla passione e bravura dei piloti dell’isola.

-“Tre Campioni come istruttori è un’offerta esclusiva per i piloti della nostra regione – ha affermato il Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo – segno preciso delle scelte di alta professionalità e qualità operate dalla Scuola autorevolmente diretta dall’amico Raffaele Giammaria, a cui rivolgiamo la gratitudine dell’intera Delegazione, per la consueta piena collaborazione. Possiamo contare su strutture valide e funzionali come l’Autodromo di Pergusa, sempre disponibili grazie alla professionalità e lungimiranza del Presidente Sgrò. I nostri piloti possono confrontarsi con dei giovani vincenti come Nucita e Polllara, ma hanno delle conferme di prestigio da presenze di lunga esperienza come Piero Longhi. Siamo orgogliosi di quanto riusciamo a mettere a disposizioni degli sportivi siciliani”-.

Gli otto candidati hanno svolto la parte teorica e successivamente si sono cimentati su tre sportscar di categorie diverse, una vettura da rally ed una da turismo.

Sul sito www.acisportdelegazionesicilia.itè anche possibile iscriversi alla newsletter per rimanere costantemente informati su tutte le novità della Delegazione.