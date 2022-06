A Caltanissetta “vietato visitare i defunti”: sopralluogo della Commissione consiliare alle sezioni inaccessibili

A Caltanissetta alcune zone del cimitero Angeli sono interdette al pubblico a causa delle gravi condizioni delle strutture.

A constatare la situazione è stata anche la II COMMISSIONE CONSILIARE del Comune di Caltanissetta che oggi pomeriggio ha effettuato un sopralluogo nel camposanto nisseno.

“Abbiamo effettuato un sopralluogo presso il cimitero Angeli, al fine di verificare lo stato dei luoghi in cui versano i locali della sezione 262/Bis dove a causa di transenne è impossibile accedervi – ha spiegato il presidente di commissione Fabrizio Di Dio -. Questa criticità mi è stata segnalata da molti cittadini che lamentano l’impossibilità di accesso nei locali dove riposano i propri cari”.

Il principale rischio è quello di vedersi crollare addosso parti di intonaco cedute dal soffitto.

Insieme al presidente erano presenti i colleghi Gianluca Bruzzaniti, Oscar Aiello, Lisa Faraci e Giovanna Mulé e, per la direzione II, il direttore arch. Angelo Armatore.

I consiglieri, adesso, valuteranno la situazione per capire come intervenire in modo adeguato al fine di consentire ai cittadini di poter tornare a visitare i propri cari e deporre un fiore commemorativo davanti le spoglie.