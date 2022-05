Sicilia, danneggia passaggio a livello e rimane incastrato: denunciato

Un autotrasportatore straniero di 60 anni è stato denunciato dai carabinieri a Castelvetrano, nel Trapanese, per interruzione del servizio pubblico e danneggiamento. I militari sono intervenuti in contrada Magaggiari dove l’uomo, forse per una distrazione, aveva occupato il passaggio a livello.

Con il proprio autocarro, infatti, aveva urtato le sbarre mentre il dispositivo era in fase di chiusura, restando incastrato e occupando i binari tanto da non consentire il regolare transito dei treni. Sul posto è intervenuto anche il personale delle Ferrovie di Stato per ripristinare il passaggio a livello. La circolazione dei convogli ha subito dei ritardi.