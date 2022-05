Serradifalco. Il sindaco ha ridisegnato il quadro delle deleghe ai suoi assessori

SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio, con la nomina ad assessore comunale di Rosa Insalaco ha ridisegnato le deleghe in Giunta. Rosa Insalaco avrà le deleghe per la tutela del patrimonio Comunale, l’edilizia cimiteriale, sport, spettacolo e tempo libero. Il primo cittadino, invece, s’è riservato per sè le deleghe al bilancio e personale, all’urbanistica e quella alle politiche di sviluppo ed implementazione delle attività produttive.

A Rosario Alessio Ristagno sono state confermate le deleghe ai lavori pubblici, alla razionalizzazione delle risorse energetiche, idriche e ai pubblici servizi. Ad Enza Maria Surrenti sono state riconfermate le deleghe alla pubblica istruzione, alle politiche delle solidarietà sociali e della famiglia, all’immigrazione ed emigrazione, e alle comunicazioni istituzionali.

Infine, Basilio Martino, oltre a conservare la delega di vice sindaco, s’è visto confermate le deleghe al territorio e ambiente, alla sicurezza pubblica e controllo del territorio, alla tutela dell’ambiente e attività ecologica, e all’informatizzazione dei servizi.