San Cataldo. Oggi niente servizio di raccolta rifiuti porta a porta. Consentito conferire la plastica nell’isola ecologica di via Milano

SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha reso noto che, per la giornata di domani 10 maggio, festa del santo patrono, è previsto lo stop al servizio di raccolta porta a porta della plastica. I cittadini potranno portare i propri rifiuti (solo plastica) presso l’isola ecologica di via Milano dalle 8 alle 12.

