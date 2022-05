San Cataldo. Nuovo assessore nella Giunta Comparato: Gabriele Amico prende il posto di Marco Andaloro che si candiderà alle prossime regionali

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato ha annunciato l’ingresso in giunta un nuovo assessore: “Una nuova figura di spicco”, l’ha definito il sindaco. Si tratta di Gabriele Amico, classe ‘84, sposato e padre di una bambina. Lavora come ottico presso la propria attività.

Amico collabora da tempo con diverse associazioni impegnate nel mondo del sociale e il suo impegno in politica è di lunga data, è stato infatti segretario provinciale dei Giovani democratici, segretario cittadino del Partito democratico ed è attualmente vice segretario provinciale del Pd. Il neo assessore subentra al dimissionario Marco Andaloro, che si prepara per la nuova avventura delle elezioni regionali.

Ad Amico vanno quindi le deleghe alle Politiche Sociali, Sport e Politiche Giovanili, Digitalizzazione e innovazione, Mobilità e trasporti.

“Ringraziamo Andaloro per l’ottimo lavoro svolto durante il suo mandato di assessore e per il servizio reso a tutta la comunità sancataldese – ha detto Comparato che ha concluso – Al nuovo assessore le mie congratulazioni e il nostro in bocca al lupo e augurio di buon lavoro, certi che saprà portare avanti al meglio il lavoro fin qui svolto e dare ulteriore linfa alla nostra Amministrazione.”