Italia, crolla il pavimento di una palazzina: sei feriti, anche due bimbi

È di sei feriti, quattro adulti e due bambini, il bilancio del crollo di un piano all’interno di una palazzina a Marano sul Panaro, in provincia di Modena, avvenuto intorno alle 20 di mercoledì.

A cedere sarebbe stato il pavimento al primo piano nell’immobile. Uno dei feriti, portato con l’elisoccorso a Bologna, sarebbe in condizioni critiche.

Evacuata l’area del crollo – Diverse le ambulanze e le automediche arrivate per i soccorsi, insieme con vigili del fuoco e carabinieri. La zona in cui è avvenuto il crollo è stata fatta evacuare ed è ora inaccessibile. Sembra che i feriti siano tutti della stessa famiglia. Tre di loro, quelli meno gravi, sono stati portati in ambulanza tra l’ospedale di Baggiovara e il Policlinico di Modena.