Falcone: vedova Schifani, appello a uomini Stato traditori

“Collaborate, fateci conoscere la verita'”. Un nuovo appello anche agli “uomini dello Stato che hanno tradito” viene lanciato, a trent’anni di distanza dalla strage di Capaci, da Rosaria Costa, vedova dell’agente Vito Schifani, che ai funerali disse ai mafiosi: “Io vi perdono, pero’ dovete mettervi in ​​ginocchio”.

In un’intervista al Giornale radiofonica Rai (Rai Radio1) afferma: “Direi di comportarsi degnamente, anche alle forze dell’ordine che indossano la divisa, di non sporcarla come hanno fatto in passato quelli che hanno tradito. Il mio appello e’: cercate di avere una coscienza perche’ poi andrete a vedervela con Dio.

Sulla scelta di non partecipare alle commemorazioni ufficiali a Palermo, Rosaria Costa dice: “Io preferisco andare a parlare ai ragazzi nelle scuole, mi piace stare coi giovani . Non e’ che credo non nelle manifestazioni ufficiali, ma non vado perche’ non mi sento a mio agio dove ci sono tantissime persone solo per le commemorazioni e poi finisce tutto. Io preferisco il 23 maggio andarmene in chiesa e starmene con Dio. Cio ‘ non toglie che queste persone facciano bene, anche mio figlio e’ andato a Palermo per la commemorazione”.

Poi la vedovadi Vito Schifani ricostruisce il clima di quei giorni tragici: “Quando ci fu la camera ardente a palazzo di Giustizia, ricordo tantissime persone, tantissimi ragazzi, anche a quella delle scorte che poi morirono in via d’Amelio. E questo mi e’ bastato per capire che la folla e’ solo confusione. La folla per me e’ terribile, e’ un fardello che non vorrei portare sempre. Io voglio starmene da sola, vado in Chiesa, sto in famiglia. Non contesto nulla ma non voglio far parte di questa cosa”. Di quel 23 maggio, Rosaria ricorda “la bara di Vito e di aver visto con questo panno bianco in viso, e di avergli potrebbe accarezzare solo la mano. di tutto per crescere nella legalità.