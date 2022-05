Comunali, Renzi “Se Centrodestra unito a Palermo su Lagalla IV non ci sarà

PALERMO (ITALPRESS) – “Sulle amministrative di Palermo arriva lo stop di Matteo Renzi. Ai microfoni di Radio Leopolda il leader di Iv precisa: “Non andremo col centrodestra: se a Palermo su Lagalla si ricostruisce il centrodestra siciliano, anche intorno a un nome per bene come quello di Lagalla, noi non ci saremo. Rivendico le candidature di Genova e Verona ma se su Lagalla chiude la destra non è più una candidatura civica, IV non sosterrà il centrodestra unito”. Così in una nota l’ufficio stampa di Italia Viva.

(ITALPRESS).