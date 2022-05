Campofranco. Assegnate le somme per interventi di manutenzione nelle scuole cittadine

CAMPOFRANCO. Con apposita delibera votata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha assegnato le somme all’area tecnica, per interventi di manutenzione e messa in sicurezza della struttura che attualmente ospita la scuola materna, elementare e media.

Oltre a tutti gli interventi di piccola e media entità eseguiti in questo periodo, adesso al via quelli più consistenti e dettati anche dagli organi competenti esterni per superare alcune criticità, intervenendo dove necessario. Il Responsabile dell’Area Tecnica ing. Di Giuseppe aveva già stimato l’intervento in 80.000 euro comprendenti oltre i lavori, le spese tecniche per il progetto e il coordinamento della sicurezza e che a breve, a seguito di questa assegnazione, completerà l’iter burocratico per dare inizio ai lavori durante il periodo estivo.

Continui e costanti gli incontri anche con gli organi scolastici in perfetta sinergia e collaborazione, sempre mirati al benessere della collettività scolastica.