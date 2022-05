Siciliacque comunica che dalle ore 07:00 del 17/05/22 sarà interrotto l’esercizio dell’acquedotto Madonie Ovest per eseguire un intervento di manutenzione urgente in c.da Amenta in territorio di Montedoro, con conseguente sospensione dell’erogazione idrica in tutto il comune. In allegato la nota del fornitore.