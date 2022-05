Caltanissetta, era studente dell’Alberghiero “A. Di Rocco” il 19enne morto nell’incidente di questa notte: dolore ed incredulità tra compagni e professori

Sgomento, dolore, incredulità. Un vortice annichilente che ingoia i compagni di classe ed i professori, tutti ancora attoniti, dopo aver appreso della morte improvvisa di Angelo Scardaci, nativo e residente a Campobello di Licata, studente apprezzato dell’istituto alberghiero Angelo Di Rocco di Caltanissetta. Il giovane avrebbe dovuto sostenere, quest’anno, gli esami di maturità

La sua vita , i suoi sogni, il suo sorriso, si sono accartocciati tra le lamiere dell’Opel Corsa, guidata da un altro ragazzo, rimasta coinvolta nell’incidente stradale di questa notte avvenuto fra Naro e Campobello di Licata, nell’Agrigentino. La comitiva di amici si era recata a Canicattì dove aveva trascorso la serata.

Al ritorno si è consumanta la tragedia: sulla dinamica indagano i carabinieri della compagnia di Licata. Una terribile carambola che ha coinvolto tre auto: bilancio un morto e sette feriti.

Angelo Scardaci era l’unico figlio di una coppia di commercianti, molto conosciuti e stimati in tutta Campobello di Licata.

“Appena ho saputo del grave incidente stradale sono accorso subito lungo la statale 123 – ha raccontato il sindaco di Campobello di Licata, Gianni Picone – . Ho visto scene terribili e strazianti, immagini che non dimenticherò mai. Inizialmente, a causa del gran numero di feriti, non sapevamo neanche dove, in quale ospedale, fosse stato portato Angelo. Poi abbiamo appreso che era stato dirottato al pronto soccorso di Licata e non a Canicattì. Risultava essere gravemente ferito – ha concluso, commuovendosi, Gianni Picone -, ma in tutti noi c’era un filo di speranza …. “.