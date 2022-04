Sommatino, Infuso (FI): domenica una manifestazione contro il Caro Carburante

Domenica mattina, si svolgerà una manifestazione pacifica di protesta, contro l’aumento dei carburanti, il caro energia e l’aumento smisurato dei fertilizzanti, concimi e materie prime in generale.

“La manifestazione avrà lo scopo di sensibilizzare il governo nazione e regionale, affinchè, si agisca per calmierare, tempestivamente, i prezzi dei prodotti che con questi ultimi rincari hanno messo ulteriormente in crisi l’intero comparto agricolo e le famiglie in generale.

Urge, la necessità di aprire un tavolo tecnico con l’assessore regionale all’agricoltura , per meglio definire strategie e politiche di difesa e di rilancio del comparto e poter reagire a questa crisi che ha colpito gli agricoltori siciliani.

Il caro energia ha colpito tutte le famiglie, con il costo raddioppiato delle bollette, pertanto chiediamo al governo di attuare politiche energetiche nuove e alternative che abbiano la finalità di ridurre il costo dell’energia e di ridare ossigeno alle famiglie e all’economia in generale.”