Serradifalco. Approvato fondo perequativo per la riduzione o esenzione dei tributi a favore di 250 operatori economici

SERRADIFALCO. Sono risultati in totale 250 gli operatori economici che a Serradifalco hanno beneficiato dell’esenzione o riduzione dei tributi comunali. E’ quanto emerso in Consiglio comunale dove è stato affrontato il punto relativo al fondo perequativo per i Comuni previsto dalla legge regionale 9/2020.

La tabella di riparto dei fondi è stata anch’essa approvata in Consiglio comunale. L’esenzione o riduzione dei tributi s’è resa necessaria per consentire di arginare la crisi economica e i conseguenti disagi creati dall’emergenza Covid a livello di operatori economici comunali. A Serradifalco, i 250 operatori che ne hanno usufruito hanno avuto una percentuale media di riduzione rispetto al 2020 di quasi 50 euro.

Il consiglio comunale, ad unanimità di presenti, ha ratificato la precedente delibera approvata dalla Giunta riguardante il fondo perequativo per gli enti locali. Il Fondo perequativo degli Enti Locali è stato istituito dalla Regione per destinare i suoi fondi alla compensazione delle minori entrate per i Comuni che dispongono l’esenzione o la riduzione dei tributi locali, nonché per le concessioni di suolo pubblico e canoni di utilizzo in favore di operatori economici, enti e associazioni per il periodo in cui queste attività sono state sospese o soggette a limitazione a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.