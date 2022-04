San Cataldo. Pubblicato nuovo bando per i Buoni spesa. Istanze entro il 30 aprile

SAN CATALDO. In considerazione delle difficoltà economiche che diversi nuclei familiari hanno dovuto affrontare a causa della crisi provocata dalla Pandemia, è stato predisposto un sostegno economico nella forma di BUONO SPESA CARTACEO, una tantum, da utilizzare per l’acquisto di beni di prima necessità. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale tramite l’assessore comunale ai servizi sociali Marco Andaloro.

Il buono è valido per l’acquisto di:

– Prodotti alimentari, con l’esclusione di bevande alcoliche;

– Prodotti per l’igiene personale e l’igiene della casa;

– Prodotti per l’igiene e alimenti per bambini e neonati.

L’erogazione dei buoni spesa cartacei sarà subordinato allo stato di necessità e al numero dei componenti il nucleo familiare come sotto elencato:

1 componente €300

2 componenti €400

3 componenti €600

4 componenti €700

5 e più componenti €800

Possono accedere al Buono spesa Chi può accedere al Buono Spesa Nuclei familiari residenti nel Comune di San Cataldo che si trovano in condizione di difficoltà economica derivante dalla momentanea contrazione delle proprie entrate, le quali risultano inferiori alle soglie di sussistenza di seguito specificate:

a) euro 689,74 per nuclei di una persona;

b) euro 739,74 per nuclei di due persone;

c) euro 789,74 per nuclei di tre persone;

d) euro 839,74 per nuclei di quattro persone;

e) euro 889,74 per nuclei di cinque o più persone.

Il modulo di istanza può essere scaricato dal sito del comune di San Cataldo e deve essere presentato al Comune entro e non oltre il 30 Aprile 2022. Per maggiori dettagli e per scaricare il modulo di istanza: https://www.comune.san-cataldo.cl.it/…/avviso-pubblico…/.