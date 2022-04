San Cataldo. PD: “Sosteniamo con con convinzione l’azione amministrativa e lavoriamo ogni giorno per realizzare la nostra visione della città”

SAN CATALDO. Il Partito Democratico di San Cataldo insiste sulla propria azione politica mettendo al centro le proposte concrete, le iniziative per lo sviluppo comune e condannando ogni pretestuosa polemica che distrugge e non costruisce.

Lo ha dichiarato il Pd sancataldese in una nota politica a firma Martina Riggi – Segretaria Cittadina Partito Democratico (nella foto), Francesca Cammarata – Consigliera e Capogruppo PD e Marco Imera – Consigliere Comunale. “Sin dal primo giorno di insediamento –si legge nella nota – , grazie al lavoro intenso dei consiglieri Marco Imera e Francesca Cammarata, coadiuvati dai nostri iscritti, sono state numerose le azioni intraprese in Consiglio Comunale.

Innanzitutto con riferimento alla mozione approvata, riguardante la “Tampon Tax”, misura di equità sociale per l’abbattimento della tassazione sugli assorbenti. Abbiamo proseguito presentando il Regolamento sulla Consulta dello Sport, per consentire una sostanziale e fattiva partecipazione alle associazioni sportive per affrontare i problemi che attanagliano questo settore. Proseguiamo sulla valorizzazione della digitalizzazione mediante i servizi offerti dall’app IO e la digitalizzazione del consiglio Comunale per consentire una migliore partecipazione dei cittadini.

Sosteniamo con convinzione l’azione amministrativa e lavoriamo ogni giorno per realizzare la nostra visione della città. Nelle prossime settimane, presenteremo ulteriori proposte relative al settore degli eventi, sulle politiche di genere, sull’integrazione, dopo aver per mesi lavorato alla loro concreta fattibilità.

Negli anni il Partito Democratico si è costruito sulla forza del lavoro di squadra, con idee eterogenee che diventavano contributi rilevanti per migliorare e mai elementi per ostracizzare o emarginare. Il Partito ha delle regole di rispetto reciproco e pacifica convivenza che ci consentono di fare politica nell’interesse della città e mai dei singoli. Lo sviluppo collettivo mediante azioni condivise e partecipate è il motore della nostra proposta politica. Gli egoismi, le priorità dei destini personali, le falsificazioni, le lasciamo ad altri che dimostrano incapacità di stare dentro un gruppo organizzato”.