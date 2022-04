San Cataldo. Il parente misterioso (la madre) e il figlio protagonisti stasera a “I Soliti Ignoti” su Rai 1

SAN CATALDO. E’ proprio il caso di dire che San Cataldo è stata protagonista assoluta nella trasmissione I Soliti Ignoti su Rai 1 condotta da Amadeus. Il concorrente numero 6, infatti, era proprio di San Cataldo, Salvatore Dolcemascolo. Salvatore, per la cronaca, era colui che faceva Packaging. La cui identità è stata indovinata dalla concorrente in gara con 27 mila euro.

Tuttavia, anche il cosiddetto parente misterioso era di San Cataldo, proprio perchè la signora Adriana è la madre di Salvatore. La concorrente, però, non è riuscita ad indovinarne l’identità per cui non è riuscita a vincere poco più di 17 mila euro che sarebbero stati devoluti in beneficenza a favore di associazioni di volontariato.

In ogni caso, sono stati tantissimi i sancataldesi, ma anche i telespettatori del Nisseno che hanno assistito alla trasmissione appassionandosi a questa bella puntata che ha avuto un gran seguito come accade d’altronde ogni sera su Rai 1.