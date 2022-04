San Cataldo, Amianto nella miniera Bosco. Associazioni incontrano l’amministrazione

Angelo La Rosa, Cittadini di Bompensiere , Cittadini di MUssomeli , Collettivo Letizia, Movimento 5 Stelle San Cataldo, e No Serradifalko, hanno incontrato il Sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato, accompagnato dal Presidente del Consiglio Bonsignore e dall’assessore Emma, insieme ai quali hanno discusso il problema dell’amianto nel nostro territorio provinciale e regionale, con particolare riguardo al sito della miniera Bosco.

Si è concordato di porre al centro della imminente campagna elettorale il tema della bonifica della miniera Bosco, della eliminazione della cosiddetta montagna di sale, dello stoccaggio dell’amianto in campo provinciale e regionale attraverso l’individuazione di siti adatti all’occorrenza.

“Si tratta di un tema particolarmente significativo per quanto concerne la salute dei cittadini e la possibilità di utilizzare i siti minerari per finalità turistiche ed economiche, e per sviluppare economia produttiva, attraverso la sollecitazione delle procedure burocratiche per il rilascio delle autorizzazioni utili affinchè un intervento imprenditoriale risolva la questione dello scarto di sale abbancato.

Le polveri derivanti dall’asbesto rappresentano un grande pericolo sanitario, spesso tradottosi nel mesotelioma pleurico, del quale la nostra popolazione soffre con una percentuale pressochè tripla rispetto alla media e la cui incidenza è ancora destinata a crescere nei prossimi anni.

Nella miniera di Bosco giacciono tonnellate di amianto, ancora da bonificare. Un primo intervento era stato finanziato, ma occorre un decisivo lavoro di messa in scurezza, tale da eliminare il grave pericolo dell’attuale abbandono del sito, alla mercé delle intemperie e dei venti”.

Il sindaco di San CAtaldo ha preannunciato che investirà della questione la Conferenza dei Sindaci, affinché una comune azione dei rappresentanti delle popolazioni provinciali dia forza e sostegno alla richesta di interventi risolutivi della questione. Tale percorso è stato condiviso da tutti i partecipanti all’incontro. Si apre, dunque, una ulteriore fase per l’approccio all’annosa questione.