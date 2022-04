Pasqua di “sangue” in provincia di Palermo: a Prizzi dua anziani investiti ed uccisi

Due anziani sono stati investiti e sono morti a Prizzi, in provincia di Palermo. Si tratta di due persone rispettivamente di 75 anni e 82 anni: trasportati all’ospedale di Corleone, sono morti poco dopo. Ad Investirli sarebbe stato un uomo di 48 anni, ieri sera, a bordo di una Fiat Freemont.

L’episodio è avvenuto in via Sandro Pertini.Sull’incidente indagano i Carabinieri per omicidio stradale. L’autore dell’incidente è risultato negativo ai test per assunzione di alcol e droga. Non aveva assunto alcun tipo di sostanza stupefacente e non guidava in stato di ebrezza.

Anche i documenti inerenti alla sua vettura erano tutti in regola. L’auto è stata sequestrata.