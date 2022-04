Mussomeli, Sport turismo e valorizzazione del territorio con XCO del Castello 2022. Un successo la gara sportiva

MUSSOMELI – Un appuntamento atteso quello del 10 aprile XCO del Castello 2022 per la categoria Esordenti ed Allievi. Ancora una volta il Castello Manfredonico fa da cornice e protagonista. Un’altra giornata primaverile all’insegna dello sport, dove hanno gareggiato tantissimi giovani atleti, oltre un centinaio, e tutto questo è stato reso possibile con il lavoro di preparazione fatto nei giorni precedenti dall’ infaticabile Enzo Frangiamore e la sua meravigliosa squadra “GLI AMICI DELLA MTB “, a cui è andato il ringraziamento dell’Assessore al Turismo Seby Lo Conte e di tutta l’ amministrazione Catania. Il ringraziamento è andato anche alla PROLOCO, la CROCE ROSSA, la dottoressa Mulè, le forze dell’ordine, i vigili urbani e a quanti hanno collaborato per la riuscita dell’evento ed in modo particolare agli sponsor che hanno creduto in questa manifestazione sportiva. Una giornata in cui si sono divertiti i protagonisti della gara, esordienti ed allievi, provenienti da ogni parte della Sicilia che sono stati accompagnati dalle le rispettive famiglie. Una bella gara di inizio di primavera a contatto con la natura.