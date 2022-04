Mussomeli, nel giorno della festa omaggio floreale al monumento di Via Trieste di “Gesù Misericordioso”

MUSSOMELI – Ha pregato con la coroncina alla Divina Misericordia il vicinato di Via Trieste e Via Trento davanti al Suo piccolo monumento. Una breve preghiera, nel primo pomeriggio del 24 aprile 2022, appunto, nella giornata liturgica della Domenica della Divina Misericordia, istituita nel 1992 dall’allora Pontefice, oggi, San Giovanni Paolo II°. In tempo passati, questa domenica era chiamata domenica in Albis, oggi, invece, è la domenica della Divina Misericordia. Intanto stamattina dopo la messa domenicale delle ore 9 il rettore della chiesa di Santa Maria, don Sebastiano Lo Conte con un piccolo nucleo di fedeli ha reso omaggio a “Gesù Misericordioso” deponendo nel piccolo monumento di Via Trieste una confezione floreale.