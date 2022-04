MUSSOMELI – Completamento illuminazione pubblica in contrada Germano. ” Lo avevamo detto a febbraio scorso – ha anunciato il sindaco Catania – e lo stiamo realizzando. Iniziati, infatti, i lavori per il completamento dell’illuminazione pubblica a LED in c.da Germano. Nei prossimi giorni, dunque, anche la via principale e tutta la zona sarà illuminata”