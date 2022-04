Mussomeli, gli edili festeggiano San Vincenzo Ferreri. Riti in chiesa e processione

MUSSOMELI – Festa al Santuario in onore di San Vicenzo Ferreri e gli edili collaborano col rettore Padre Francesco Miserendino a tale ricorrenza. E’ stato varato il programma dei festeggiamenti per il 2022 che prevedono riti in chiesa con la messa in suffragio dei congregati defunti, con la celebrazione e la benedizione dei bambini, la consegna delle targhe ai sessantenni, la conferma dei novizi e vestizione dei nuovi congregati. Domenica 24 aprile, giornata dei festeggiamenti: alle 11 Messa solenne, alle 19,30 santa messa con la presenza della Fraternita di Misericordia, alle 20,30 processione del simulacro di San Vincenzo Ferreri per la via dei Santi, alle ore 22, rientro della processione e saluto al Santo davanti al Santuario,