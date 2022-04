Mussomeli, a Pasqua la “cucina solidale di Danny”

MUSSOMELI – “Dove c’è la cucina c’è il sole”, così ha risposto lo chef australiano Danny McCubbin, da poco residente a Mussomeli, poco prima di mezzogiorno, nella domenica di Pasqua, 17 aprile 2022, allorquando un cielo nuvoloso e alcune gocce d’acqua hanno fatto tirare fuori l’ombrello a coloro che stavano attraversando la Piazza Umberto per ripararsi dalla pioggia in arrivo che poi, fortunatamente, si è allontanata. Indaffarato Danny, pronto al sorriso, pronto ad accogliere le persone che lo collaborano in questo servizio per la comunità con le proprie donazioni destinate appunto alle famiglie che hanno bisogno di aiuto ed in modo particolare per coloro che vivono il dramma della solitudine e per quelle persone ucraine scappate dai loro paesi in guerra. Presenti anche tre piccoli chef nella cucina solidale intenti ed operativi ad apprendere sul campo tale mestiere che con amore ed attenzione stanno provando a mettersi in gioco, sotto la guida di Danny, dando segnali positivi di apprendimento. Dunque. una operativa cucina solidale nel giorno di Pasqua che certamente emana profumi di solidarietà. Gradita è stata la visita del sindaco Catania che ha fatto personalmente gli auguri di Pasqua.