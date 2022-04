Milena. La ‘Mbriulata inserita nella lista dei prodotti agroalimentari tipici della Regione Sicilia

MILENA. La ‘mbriulata, uno dei prodotti culinari più caratteristici della tradizione milenese, è stata inserita nella lista dei prodotti agroalimentari tipici della Regione Sicilia.

Il progetto, come ha spiegato il sindaco Claudio Cipolla, ideato e patrocinato dall’Amministrazione comunale, nasce da un lavoro “a più mani”, che ha ottenuto ottimi risultati grazie alla collaborazione e al contributo di diverse persone, come Salvatore Modica, Onofrio Oliva e Annarita Vitellaro che hanno portato avanti l’iniziativa, senza dimenticare Pasquale Giuseppe Palumbo, Ispettore onorario dei Beni Culturali, l’avv. Salvatore Diliberto, all’Associazione turistica Pro Loco Milena, il prof. al Ernesto Martorana, la Biologa Nutrizionista Daniela Grizzanti, l’Ing. Informatico Stefan Lobach, lo Chef Samuele Palumbo, il dott. Paolino Cipolla e Milena Design. Il sindaco ha inteso ringraziare anche il dott. Pierfausto Guzzo del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale e la dott.ssa Marina Mangia dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea-Dipartimento Agricoltura per aver anche loro contribuito alla riuscita di questo importante percorso.

<Si tratta – ha detto il sindaco Claudio Cipolla – di un primo traguardo, che segna l’inizio di un processo finalizzato all’ottenimento di ulteriori importanti riconoscimenti per la rinomata ‘mbriulata di Milena, nella consapevolezza di essere gli eredi di una tradizione tramandata negli anni dalle generazioni che ci hanno preceduto e alle quali è doveroso esprimere la nostra più profonda gratitudine>.