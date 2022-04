Maltempo: in Sicilia allagamenti e incidenti stradali per Pasqua

E’ stata una intensa di lavoro per i vigili del fuoco a acusa del maltempo che si e’ abbattuto su Palermo e la provincia nel giorno di Pasqua. A causa della grandine e della pioggia sono stati quattro gli incidenti stradali che si sono verificati. Uno sulla Palermo Mazara del Vallo, tra Montelepre e Terrasini, un altro nei pressi di Tommaso Natale sempre sulla A29.

Un terzo incidente sull’autostrada Palermo Catania nella zona di Trabia e un quarto sulla statale 113, nella zona di Altavilla Milicia. Tanti danni alle auto e alcuni feriti. I vigili del fuoco sono interventi per liberare tanti automobilisti bloccati dall’acqua alta.

A Bagheria per soccorrere tre donne che avevano cercato di attraversare un sottopasso in via Bagnera e’ stato necessario l’intervento dei sommozzatori. Interventi anche nel capoluogo con automobilisti rimasti bloccati sulla statale 113, in piazza Indipendenza, via Castelforte e nella zona di viaMessina Marine non distante dall’ospedale Buccheri La Ferla. Numerosi anche i cortocircuiti e gli incendi dei contatori dell’Enel.