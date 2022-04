Il Comune di Sommatino premiato dalla Regione Siciliana per aver superato il 65% di percentuale nella Raccolta differenziata

SOMMATINO. Il Comune di Sommatino è stato premiato dalla Regione Siciliana per aver raggiunto il 65% di raccolta differenziata. Un risultato significativo che consentirà al Comune di ricevere anche una premialità in rapporto al fatto di essere risultato virtuoso.

Il sindaco Elisa Carbone, commentando la notizia, ha sottolineato: “Avremmo voluto fare molto di più anche per far diminuire maggiormente le tariffe ma i costi legati al servizio dei rifiuti in questi anni sono aumentati ed è stata una lotta continua tenerli sotto controllo. Sono in arrivo ulteriori miglioramenti per garantire un servizio ancora più efficiente e di qualità “.