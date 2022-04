Gela: incendiate 2 auto del Comune. Sindaco Greco: “Preoccupante emergenza”

“Un fine settimana da cancellare, marchiato a fuoco dalla mano di balordi che hanno dato alle fiamme tre auto, di cui due di proprietà comunale. Se si sia trattato di gesti intimidatori nei confronti della pubblica amministrazione saranno le indagini a dirlo, ma al momento nessuna ipotesi può essere esclusa”.

Lo dice il sindaco di Gela (Caltanissetta), Lucio Greco, spiegando che “tutto questo ci preoccupa molto e conferma nel peggiore dei modi lo scenario delineato dalla Dia nella sua ultima relazione, in cui si mette nero su bianco come Gela, lo scorso anno, sia stata l’epicentro provinciale, con il suo non invidiabile 60 per cento, di quel terremoto criminale che sfocia nei danneggiamenti”. Tutti gli incendi sono di natura dolosa. “Sono stati appiccati da qualcuno che, così facendo, intende lanciare un messaggio ben preciso – dice ancora il primo cittadino -. Un messaggio che, di sicuro, non è di buon auspicio e ci induce a innalzare ulteriormente il livello di attenzione. Voglio condannare in maniera forte e risoluta questi gesti, auspicando che le forze dell’ordine possano presto risalire agli autori e assicurarli alla giustizia”. Il sindaco è costantemente in contatto con la prefettura e la questura.

“So che hanno già avviato le indagini e stanno portando avanti un certosino lavoro di accertamenti – conclude -. Per quanto ci riguarda stiamo continuando a monitorare e a seguire il progetto per la videosorveglianza, ma è probabile che per individuare gli autori di questi attentati del weekend le telecamere potrebbero già esserci utili, dato che nelle zone in cui i mezzi sono stati dati alle fiamme ce ne sono di attive e funzionanti”. Da Greco anche “un ringraziamento, oltre che agli inquirenti, ai vigili del fuoco, chiamati a fronteggiare una preoccupante emergenza”.

Foto: archivio