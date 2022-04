Domenica delle Palme nelle parrocchie di Mussomeli

MUSSOMELI – Parrocchie e Rettorie a Mussomeli, impegnate nella domenica delle Palme, sia al mattino che al pomeriggio, nella celebrazione delle diverse liturgie con la partecipazione delle annesse realtà parrocchiali come le schole cantorum, confraternite, congregazioni e associazioni. Nella mattinata, in tutte le parrocchie, la liturgia della Domenica delle Palme si è svolta , iniziando da luoghi, vicini alle rispettive chiese, dove i parrocchiani si sono radunati con bambini, giovani e adulti, con ramoscelli d’ulivo in mano. Hanno ascoltato il racconto dei sacerdoti relativo all’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, accolto dalla folla che lo ha acclamato come re, agitando fronde e rami presi dai campi; successivamente i parrocchiani ed alcuni confrati, con al seguito i sacerdoti, dopo la benedizione dei ramoscelli d’ulivo, hanno dato inizio alla processione fino a raggiungere le proprie chiese con il canto “Osanna al Figlio di David, dove, poi, è seguita la celebrazione della Messa con la lettura della Passione di Gesù. Nel primo pomeriggio c’è stata l’Adorazione eucaristica, fatta da ciascuna confraternita nella propria parrocchia, anziché comunitariamente alla Madrice, come negli anni antecedenti alla pandemia che per due anni ha ridimensionato tali riti per le restrizioni governative, al fine di evitare il contagio del coronavirus. Insomma , quest’anno è ripreso lo svolgimento della settimana Santa, ma con la dovuta cautela e prudenza da parte di tutti, in quanto la pandemia è ancora in atto.