Delia, “Sguardi inclusivi” nella giornata della consapevolezza sull’Autismo. Sabato un evento in piazza

“Sguardi inclusivi ” Accendi una luce sull’ Autismo. Domani 2 aprile a Piazza Madrice di Delia sensibilizzazione e informazione per la Giornata mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo.

Una piazza che si trasforma in un Luogo dove sensibilizzare e informare sulla necessità, sul bisogno di costruire territori che siano accoglienti, certi, ma soprattutto inclusivi.

È Piazza Madrice, a Delia, che domani 2 aprile per la Giornata mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo si accenderà di Blu alle 20.30, riunendo famiglie e bimbi – che lanceranno palloncini blu rivolgendo il loro sguardo verso il cielo, verso un futuro dal sapore di inclusione e comunità – realtà del privato sociale, istituzioni.

Tutti insieme per vivere la manifestazione dal titolo “Sguardi Inclusivi – Accendi una luce sull’Autismo”, fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Delia e dalla cooperativa sociale La Salute – socia del Consorzio Sol.Co.

La Salute opera nel territorio per l’inclusione e lo sviluppo della comunità.

«Sarà una festa inclusiva per favorire una sempre maggiore consapevolezza sull’autismo e sulla disabilità in generale – ha dichiarato Paolo Laricella, assessore all’istruzione del Comune di Delia – così da contribuire alla creazione di una comunità ancora più accogliente.

L’adesione alla Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo rimarca l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel costruire una città attenta, e allo stesso tempo partecipe, della vita di tutte le persone”.

Marco, Laura, Marika… i bimbi della nostra comunità sono pronti a scendere in campo, per lanciare un messaggio denso di impegno sociale: la diversità è una ricchezza, l’inclusione è la strada per rendere i nostri territori spazi dove tutti possono crescere in armonia con pari opportunità ed eguali diritti.

Tutti in Piazza, dunque, domani ore 20.30 affinché si costruisca oggi e nei giorni che verranno maggiore consapevolezza.