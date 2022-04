Campofranco. L’asilo nido sarà intitolato alla maestra Maria Nicoletta Cordaro

CAMPOFRANCO. Una vita dedicata ai bambini, quella che la compianta Maria Nicoletta Cordaro ha dedicato ai piccoli di Campofranco con la sua attività di maestra d’asilo e dove si è presa cura amorevole di diverse generazioni di bimbi della nostra comunità, proprio nella struttura che ha ospitato negli anni centinaia di bambini da zero a tre anni.

Il sindaco Rino Pitanza ha spiegato la decisione: “Abbiamo deciso di dedicare proprio l’asilo nido di Campofranco alla maestra Maria Nicoletta Cordaro nata nella vicina Milena il 18 Dicembre 1951 ma trasferitasi a Campofranco sposando il 6 Settembre 1972 il collega di lavoro Calogero (Liliù) Restivo che l’ha preceduta anni fa tra le braccia di Dio.

Ricordi indelebili quelli della classica festicciola per il pensionamento nell’Agosto del 2018, quando lei continuava a dispensare serenità e sorrisi apparentemente tristi ma pieni di energia interiore. incoraggiandoci ad andare avanti per i bambini e per la nostra comunità con sempre maggiore vigore. E alla presenza dei figli Giuseppe e Sara, la nuora Agata e il genero Francesco e i nipoti Christian e Vincenzo l’avevamo salutata con affetto e qualche lacrima di commozione augurandole una serena vita da pensionata. Che purtroppo è durata solo due anni, quando in piena pandemia covid il 19 Agosto del 2020 è salita al cielo.

L’intitolazione dell’asilo nido alla maestra Maria non sarà solo un fatto materiale, ma vuole essere un ricordo per tutti noi di come ci si dedica ai più piccoli e all’intera comunità”.