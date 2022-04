Caltanissetta, Terra Madre. Venerdì al Margherita l’Opera dei Pupi Antimafia

All’interno della manifestazione “Aspettando Terra Madre”, che si sta svolgendo a Caltanissetta dal 31 marzo fino al 2 aprile, è stata programmata, gratuitamente, la messa in scena dell’Opera dei Pupi Antimafia della Compagnia Marionettistica Popolare Siciliana.

La compagnia proporrà la “Storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” secondo una prospettiva contemporanea prodotta dal regista Angelo Sicilia.

L’evento è finalizzato alla realizzazione di connessioni con le diverse reti internazionali in modo da supportare l’attività delle imprese, globalizzare i prodotti del “Paniere della Dieta Mediterranea” e, infine, promuovere il territorio nisseno come nuova meta per il turismo dello Stile di Vita Mediterraneo.

La manifestazione è promossa dal Comune di Caltanissetta, Assessorato alla Crescita Territoriale, nella qualità di partner del progetto Interreg MD.net “When Brand Meets People”, in collaborazione con Slow Food Caltanissetta, CEFPAS, GAL “Terre del Nisseno”, Consorzio Universitario di Caltanissetta e IDIMED.

L’opera sarà messa in scena dalle 21.30 alle 22.30 al Teatro Margherita con ingresso gratuito.