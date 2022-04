Caltanissetta, interventi fratture femore: ortopedia Sant’Elia quinta in Italia

Il reparto di Ortopedia dell’ospedale Sant’Elia di CALTANISSETTA e’ quinto in tutta Italia, e primo in Sicilia, tra le unita’ operative che hanno eseguito piu’ di 150 interventi in un anno, entro 48 ore, su pazienti over 65 con frattura di femore. L’unità operativa e’ diretta da Massimo Siracusa. “Un risultato che – dice – sarebbe impossibile realizzare il lavoro di squadra ei colleghi che vogliono con me in reparto, i medici Giovanni Alongi, Anna Arancio, Antonio Bugea e Michele Palumbo”.

La classifica e’ stata pubblicata dalla Otodi (Ortopedici Traumatologi Ospedalieri d’Italia), presieduta dal professore Vincenzo Caiaffa. Nella classificazione rientrano i soli ospedali che hanno eseguito oltre 150 interventi su fratture di femore in un anno, e tra questi sono state ulteriormente valutate quelle unita’ operativi che li hanno realizzati in 48 ore, quel lasso di tempo massimo migliori stabili dalle linee guida che garantisce postumi in termini di funzionalita’ motoria e sopravvivenza. Il reparto di Ortopedia del Sant’Elia ha raggiunto il 93%.

“Parliamo di pazienti complessi sul piano delle comorbilita’ – spiega Siracusa – e quindi il risultato non e’ encomiabile solo sul piano dei numeri ma anche sulla capacita’ di gestire il paziente dal punto di vista medico e assistenziale con risultati eccellenti. Il numero di ricoveri per questa patologia, in ragione dell’avanzare dell’eta’ legato ai progressi della medicina, e’ aumentato costantemente. All’interno del reparto ci occupiamo di chirurgia traumatologica ( compresi i traumi di bacino), chirurgia protesica di spalla, ginocchio e anca. (Ansa)