Caltanissetta, dopo 30 anni “chiude” l’emittente televisiva TCS. Massimo Pastorello: “Scelta dolorosa, sono cambiati i tempi”

CALTANISSETTA – Un post carico di parole ed emozioni chiude una delle pagine più brillanti ed innovative dell’editoria a Caltanissetta. Massimo Pastorello, ‘deus ex machina’ del canale televisivo TCS (TeleCentroSicula), multiforme imprenditore in diversi settori, ha affidato ai social, un annuncio che davvero conclude una pagina storica dell’informazione nel nisseno.

Ci racconta in una lunga telefonata: “Parliamo di impresa. Nello switch-off del 2012 avevamo compiuto importanti investimenti. Nella recente digitalizzazione oltre a partecipare ad un nuovo bando, in caso di vittoria, per trasmettere avremmo dovuto pagare annualmente un canone di circa 50mila euro. Pur avendo i requisiti per partecipare e vincere, ho deciso che non sussistevano più le possibilità di fare impresa; considerate che a quella cifra avremmo dovuto aggiungere inoltre i costi vivi della televisione. Ovviamente in un contesto come quello di Caltanissetta, nisseno, del centro Sicilia, è impensabile ed impossibile. Chiuderanno oltre il 60% delle televisioni italiane”.

Dai calcoli alle emozioni: “Sono stato il primo imprenditore editore ad assumere. Ho iniziato a fare televisione tanti anni fa quando l’informazione zoppicava. Tanti ricordi, tanti successi ma i tempi cambiano. La televisione non è più quella di prima, anche nelle modalità di utilizzo degli utenti e nella sua ‘forza’. Non ci sono più i giornalisti capaci di fare inchieste, i cameramen in grado di fare le riprese, neanche, molto probabilmente, gli editori adatti“.

Chiudiamo riportando integralmente il post apparso su facebook: “Cari amici, da 26 anni ho avuto l’onore di entrare nelle Vostre casa, di informarvi ed intrattenervi tramite l’emittente televisiva TCS TELECENTROSICULA di Caltanissetta. Dopo quasi 30 anni ho dolorosamente ritenuto opportuno mettere fine a questa straordinaria esperienza. I tempi sono cambiati, noi siamo cambiati, i mezzi a cui affidiamo la nostra conoscenza sono cambiati. Una scelta, difficile, sofferta … con il cuore avrei voluto andare avanti ad oltranza , ma da imprenditore devo farmi guidare dai numeri e dai calcoli, numeri e calcoli che mi impongono di essere ”razionale”.

Porterò nel cuore questi anni, con tutte le persone che a vario titolo li hanno scanditi e che con me hanno reso TCS una realtà siciliana importante, raggiungendo ad occupare circa 50 dipendenti , nel corso degli anni, tutti regolarmente assunti . Risultati, obiettivi e traguardi importanti raggiunti per fornire un servizio all’altezza della situazione. Un caloroso ringraziamento va alla mia famiglia che mi ha sostenuto in questa impresa, iniziata quando avevo appena 25 anni, a mio padre in primis. Beh adesso è ora di prendersi una pausa di riflessione, non escludo un mio ritorno nell’editoria, magari con qualcosa di nuovo e forte . Vi abbraccio forte”