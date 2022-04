Caltanissetta, donate uova a bimbi ricoverati a Sant’Elia. Trobia: “obiettivo non fare sentire soli i pazienti”

L’Avis di Caltanissetta ha donato cinque uova di Pasqua con i colori della bandiera ucraina ai bimbi ricoverati nel reparto di pediatria al Sant’Elia. L’iniziativa e’ stata subito accolta dal direttore di presidio Benedetto Trobia e dal direttore del reparto di pediatria – dove attualmente sono ricoverati cinque piccoli pazienti – Giovanni Chiara. “I nostri piccoli pazienti e i loro genitori – ha detto Trobia – non hanno potuto festeggiare la Pasqua a casa con i loro familiari e ci sembrava il minimo far sentire loro tutta la nostra vicinanza. I bambini erano felici della sorpresa e noi siamo lieti di continuare il nostro percorso all’insegna dell’umanizzazione delle cure. L’obiettivo e’ far si’ che i nostri pazienti, dai piu’ piccoli ai piu’ grandi non si sentano mai soli. E Pasqua e’ uno di quei giorni in cui ogni bambino non vede l’ora di scartare il suo uovo”