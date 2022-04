Aurora Salamanca, un talento nisseno nel panorama della moda internazionale

Una delle tante nissene che sta portando in alto il nome della città di Caltanissetta è Aurora Salamanca, Fashion Designer classe ‘98.​Malgrado la sua giovane età, Aurora ha già al suo attivo una serie di esperienze internazionali di alto livello nel settore. Al Milan Fashion Graduate 2021 ha già fatto parlare di sé con la sua prima capsule collection “Heaven’s right here”, una dichiarazione di speranza nei confronti del futuro, un’esplosione di luce serafica e femminilità soft-pop.In quest’ultimo mese, inoltre, Aurora si è occupata dello styling della cantante Vladana Vucinic, rappresentante del Montenegro all’Eurovision Song Contest con il suo inedito “Breathe”.

La cantante ha portato in scena diversi abiti in vari pre party in cui i partecipanti in gara si esibiscono al pubblico.In particolare a Tel-Aviv, Parigi e Madrid ha sfoggiato tre abiti appartenenti all’ultima collezione, caratterizzati da uno shape ispirato all’architettura moderna di Jonh Lautner e le ricercate sperimentazioni tessili che vedono protagonisti pendenti in bioresina trasparente in cui sono cristallizati fiori e foglie, e triangoli di pelle e fili di raso cuciti su base di tulle.All’AFAS live di Amsterdam ha indossato invece un abito a fibre ottiche che ha illuminato il palco e donato una straordinaria luce alla canzone in gara.Possiamo dire, senza ombra di dubbio, che Aurora Salamanca è una delle professioniste che onora la nostra città.In attesa di vedere la sua prossima capsule collection che sfilerà il prossimo autunno a Milano grazie alla vittoria del contest internazionale MMF “Milan Music Fashion”, sarebbe il caso di augurarle un grande in bocca al lupo!Sono tanti i nisseni di valore che vengono valorizzati più fuori città che in casa e questo non è giusto. Invertiamo la tendenza, abbiamo tantissimi giovani e non di cui vantarci che meritano il giusto riconoscimento anche in casa!