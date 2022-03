Votazioni in corso per il “Borgo dei Borghi”. Sutera unica candidata in Sicilia

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa congiunto tra l’ Amministrazione Comunale di Sutera e i Borghi più Belli D’Italia in Sicilia. Sutera, Uno dei Borghi più belli d’Italia, quest’anno è l’unico paese a rappresentare la Sicilia al concorso “Borgo dei Borghi” su Rai 3 nella trasmissione “Kilimangiaro”. Sutera è un Borgo di antiche origini che domina le colline sottostanti e la valle del Platani. L’abitato si sviluppa formando una corona alle pendici del Monte San Paolino (823 mt). Tre sono i quartieri che si ergono attorno al monte: il Rabato, il Rabatello di origine araba e il Giardinello di origine normanna. Grazie a questi quartieri millenari, in particolare al Rabato sede del Presepe vivente, dal 2014 Sutera è entrato a far parte dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” attestando tanta visibilità ed importanza a livello nazionale e internazionale. Da giorno 13 marzo sono aperte le votazioni per eleggere il “ Borgo dei Borghi 2022” e si può esprimere un voto al giorno fino al 03 aprile 2022 su Raiplay, tramite il link dedicato. Sutera, quindi, concorre a diventare “Borgo dei Borghi” in rappresentanza della Sicilia. VOTA SUTERA, VINCE LA SICILIA INTERA. Il Sindaco Giuseppe Grizzanti e Il presidente dei borghi più belli d’Italia in Sicilia Salvatore Bartolotta https://www.rai.it/borgodeiborghi/Vota-il-tuo-Borgo-dei-Borghi-2022-3c2b52ac-93ea-4fd2-9f01- d5f8b4fa4fa3.html