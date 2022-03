Villalba, Vespa club rinnova le cariche del direttivo

Il Vespa Club Villalba (CL) rinnova il proprio direttivo riconfermando le cariche.

Le elezioni riguardavano il rinnovo dei componenti del consiglio direttivo del Vespa Club Villalba per il quadriennio 2022/2025, che hanno visto riconfermare il Consiglio Direttivo già in carica nei quattro anni precedenti.

All’esito delle elezioni le cariche in seno al consiglio venivano quindi riconfermante nelle persone di:

Salvatore Prematuro Presidente;

Salvatore Lombardo Vice Presidente;

Giovanni Immordino Segretario;

Peppino Di Gangi Consigliere e Revisore;

Salvatore Nicosia Consigliere e Revisore;

Ignazio Diraimondo Consigliere e Revisore;

Luciano Ricottone Consigliere e Revisore.

Il Vespa Club Villalba, nella speranza che i periodi di restrizioni siano ormai passati, comunica che già in calendario è stato fissato il 3° Raduno Vespistico Città di Villalba che sarà organizzato per la giornata di domenica 28 Agosto 2022 confidando nella più ampia partecipazione dei vari Vespa Club Siciliani e Nazionali e di quanti, appassionati e simpatizzanti della Vespa, vorranno passare una giornata diversa, all’insegna del puro divertimento.

Il Presidente del Vespa Club Salvatore Prematuro comunica a tutti i soci e simpatizzanti che prima del raduno 2022, numerose saranno le iniziative che il Club intraprenderà come saranno anche numerose le partecipazioni agli eventi organizzati dagli altri Vespa Club nell’anno 2022.

STORIA DEL CLUB

Il Vespa Club Villalba nasce il 15 Marzo 2018 dalla naturale evoluzione del Gruppo “Villalba in Vespa”, diventando il sesto vespa club della provincia nissena, affiancando così i club di grosse città quali Caltanissetta (Club Caltanissetta e Vespa Club il Tritone), Gela, Mazzarino e Niscemi.

Già negli anni precedenti il gruppo di appassionati aveva partecipato a numerosi raduni sino ad organizzare, con successo, il raduno Villalba in Vespa del 27 Agosto 2017, evento che ha visto la partecipazione di circa 150 vespisti. Il 2018 quindi vede la formale affiliazione del gruppo al Vespa Club Italia con la nascita del Vespa Club Villalba con l’adozione dei colori sociali bianco e rosso e la conferma della polo di colore rosso come maglia ufficiale. Anche il logo, pur interessato da cambiamenti, rimane quello tradizionale del gruppo primordiale con due vespe di colore bianco e rosso e sullo sfondo l’antica criosfinge di “Lu vanzu a la finestra” maestosa e caratteristica rupe delle Serre di Villalba, il tutto racchiuso dalla ruota dentata del Vespa Club Italia. Nell’agosto 2018, superando ogni aspettativa, per il primo raduno ufficiale è stata registrata la presenza di più di duecento vespe provenienti da ogni angolo della Sicilia che hanno colorato le vie cittadine realizzando un carosello “al profumo di miscela”. L’anno successivo, il Club riesce nell’impresa di eguagliare e superare il successo del raduno dell’anno precedente, ricevendo la visita di un numero maggiore di appassionati tanto da colorare le strade cittadine di un “arcobaleno di vespe” e maglie variopinte a seconda del colore delle maglie dei club di appartenenza.

L’associazione attualmente si compone di cinquanta iscritti tutti legati dalla passione per il mito Vespa in ogni suo modello e cilindrata, dall’amore per il nostro territorio e da un sano ritrovo e passatempo….aperto a chiunque voglia condividerlo…rigorosamente solo per divertimento e rigorosamente con la famiglia! Oltre al gruppo direttivo del club sono presenti i veterani ZAFFUTO Salvatore, GRANATELLA Pino, CIVILETTO Giuseppe, AMICO Giandomenico, trai più attivi, che negli anni passati hanno già partecipato a vari raduni macinando migliaia di chilometri e visitando diverse luoghi della Sicilia. Ai sempre presenti del Club, come ogni anno si uniranno anche i fratelli TRAMONTANA Giuseppe detto Salvatore e TRAMONTANA Calogero, concittadini residenti in Germania, che torneranno in Sicilia anche per partecipare all’evento oltre che i numerosi nuovi soci delle vicine cittadine di Mussomeli e Vallelunga p.no, che il Vespa Club Villalba si onora di avere trai suoi tesserati.