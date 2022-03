Sono almeno 549 i civili ucraini uccisi e 957 quelli feriti dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, il 24 febbraio scorso: è la stima resa nota dall’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr).

L’Onu ritiene tuttavia che le cifre reali siano “considerevolmente più elevate”, specie nelle zone controllate dal governo di Kiev, come ad esempio le città di Volnovakha, Mariupol e Izium in cui sono in corso le ostilità e la verifica delle informazioni è difficile.