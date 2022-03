Sutera si prepara per le votazioni del “Borgo dei Borghi”. Ecco come registrarsi per le credenziali

SUTERA. Sutera si sta preparando per votare Sutera “Borgo dei Borghi”. A partire dal 13 marzo 2022 fino al 3 aprile 2022 sarà possibile votare per Sutera Borgo dei Borghi. Per la votazione è necessario avere le credenziali Raiplay.

Per chi ancora non è in possesso delle credenziali Raiplay per votare dovrà prima accedere e registrarsi. A tal fine per qualsiasi informazione e/o supporto tecnico è possibile rivolgersi ai giovani del Servizio Civile Universale presso l’Ufficio Turistico o il Museo Etnoantropologico. Questi i contatti telefonici:

Ufficio Turistico: 0934 954929

Museo Etnoantropologico: 331 6976973