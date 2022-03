SUTERA – È appena iniziata la votazione per eleggere il Borgo dei Borghi. Sutera è stata scelta come Borgo più bello d’Italia e rappresenta la Sicilia. Si vota, infatti, già da ieri sera fino al 3 aprile. Il 17 aprile si saprà chi è il vincitore. E’ pensabile che tutto il vallone, e non solo, si orienterà per il Borgo di Sutera. ”Se vince Sutera – dicono gli organizzatori – vince la Sicilia”.