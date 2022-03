San Cataldo. Il sindaco ha ringraziato i concittadini Norman Ferrara e Martina Tardanico per aver portato aiuti ai profughi ucraini

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato ha voluto ringraziare a nome di tutta San Cataldo due concittadini sancataldesi, Norman Ferrara e Martina Tardanico, che hanno affrontato un lungo viaggio per portare aiuti ai profughi Ucraini.

Partiti per il confine romeno-ucraino il 17 marzo, Norman e Martina sono stati impegnati in questa importantissima missione umanitaria con Time4Life International, consegnando beni di prima necessità e offerte in denaro raccolte grazie alle donazioni avviate prima della partenza.

All’arrivo a Sighetu, i due giovani Sancataldesi hanno visitato diversi centri che al momento ospitano profughi dall’Ucraina, in attesa che gli stessi proseguano il loro viaggio verso altre città in Europa o in attesa di documenti. Durante i quattro giorni di missione, Norman e Martina hanno anche visitato l’ospedale di maternità di Sighetu a cui hanno consegnato medicine e pannolini; e ancora, il Centro Speranta Pentru Viitor, una struttura ricettiva estiva, che adesso accoglie diverse famiglie con bambini.

E poi si sono spostati al centro gestito da suor Bianca, con cui l’associazione collabora da anni e che solitamente accoglie bambini orfani e in difficoltà, e che al momento tiene sempre aperte le sue porte per i profughi, nonostante le difficoltà economiche che ovviamente si stanno presentando.

Infine, hanno raggiunto a piedi il confine con l’Ucraina che distava appena 10 minuti dal luogo in cui pernottavano. Sì tratta di un ponte che attraversa il fiume Tibisco, al di là del quale si combatte.

Ogni giorno quel ponte viene attraversato da diverse persone, principalmente donne sole con bambini perché agli uomini è negata la possibilità di lasciare il Paese.

Per il loro spirito umanitario, il loro coraggio, la loro solidarietà, per tutte queste ragioni voglio ringraziare pubblicamente Norman e Martina. Un esempio per la nostra Comunità”.