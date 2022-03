San Cataldo. Il 19 marzo per San Giuseppe “Un Gesto per un Sorriso” organizza raccolta alimentare per famiglie bisognose e profughi

SAN CATALDO. Una raccolta alimentare per le famiglie bisognose sancataldesi ma anche per i rifugiati di guerra dell’Ucraina. E’ quella che ha organizzato l’associazione “Un Gesto per un Sorriso” del presidente Michele Falzone per la festa di San Giuseppe del 19 marzo.

La raccolta è prevista dalle 8 alle 20 presso il locale in piazza San Giuseppe che è stato messo a disposizione in maniera lodevole dal prof. Fascianella. Il locale sarà aperto tutto il giorno. Sarà possibile donare generi di prima necessità.

Gli organizzatori hanno anche raccomandato che, al di la della busta della spesa, non vanno lasciate offerte in denaro né capi di abbigliamento o altri oggetti e nemmeno prodotti freschi e di facile deperibilità.