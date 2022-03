San Cataldo. Gran successo per il saggio di Vincenzo Siracusa “Tutto è compiuto – Meditazioni sul Venerdì Santo”.

SAN CATALDO. Sta riscuotendo un gran successo, in attesa del Venerdì Santo e della Santa Pasqua, il saggio di Vincenzo Siracusa “Tutto è compiuto – Meditazioni sul Venerdì Santo”, edito da Ex Libris. Il saggio è stato curato da autorevoli firme per i contributi testuali introduttivi: prefazione del cardinale Angelo Comastri, introduzione di don Fabio Maiorana, presentazione di mons. Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, postfazione di Fra Emiliano Antenucci, O. F. M. Capp. Rettore del Santuario della Madonna del Silenzio in Avezzano (Aq).

Questo libro contiene sette meditazioni sul Venerdì Santo, scritte ad Assisi, dinanzi l’eremo delle Carceri, tra il verde dell’antico romitorio, posto ad 800 metri di altezza, dove San Francesco, si ritirava in contemplazione. L’Autore compie un viaggio attraverso la Via Crucis verso la solitudine e il dramma del Golgota, con finezza poetica e illuminazione di fede, e ne registra i fotogrammi, facendo immergere il lettore nella Passione del Signore e scolpendo nel cuore il pathos e la Grazia di quei momenti incomparabili.

Questa lettura-meditazione, consente la contemplazione del mistero della morte fino alla professione della fede; una contemplazione piena e compiuta dell’Uomo della Croce, Somma Feritoia di Risurrezione. Una preziosa guida per comprendere il valore del Venerdì Santo, i suoi contenuti e i suoi messaggi, per credere e vivere la Santa Pasqua fra i bagliori della luce di Maria.