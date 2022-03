San Cataldo. E’ uscito il nuovo libro di Vincenzo Siracusa “Tutto è compiuto”, meditazioni sul Venerdì Santo

SAN CATALDO. E’ in uscita da oggi il nuovo libro di Vincenzo Siracusa “Tutto è compiuto”, Edizioni Ex Libris. In questa sua nuova opera il giovane scrittore sancataldese, che è anche presidente del Comitato di quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna, propone “Meditazioni sul Venerdì Santo”.

Si tratta di un intenso viaggio di fede che il giovane scrittore sancataldese ha condiviso con S. Em. il Cardinale Angelo Comastri, suo maestro di vita (che ha curato la prefazione del libro), S. E. R. Mons. Cesare Di Pietro Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolita di Messina (che ha curato l’introduzione del libro), Fra Emiliano Antenucci (che ha curato la presentazione del libro) e Don Fabio Maiorana (che ha curato la postfazione del libro).

“Queste sette meditazioni – ha concluso Francesco Siracusa – vogliono accompagnare il lettore tra la solitudine del Calvario, ai bagliori della Pasqua”.