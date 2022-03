San Cataldo. Dal 10 al 14 marzo chiusura del plesso scolastico “Balsamo” per manutenzione dell’impianto di riscaldamento

SAN CATALDO. Da domani, giovedì 10 marzo, fino a lunedì 14 marzo (lunedì incluso), il plesso scolastico P. Balsamo di San Cataldo, di via Mons. Cammarata, resterà chiuso per lavori di manutenzione dell’impianto di riscaldamento.

“Si tratta – ha spiegato il sindaco – di interventi urgenti che si sono resi necessari in considerazione della triste e grave situazione che abbiamo trovato nelle nostre scuole, lasciate a sé stesse per troppi anni! La nostra Amministrazione è vicina alle famiglie e agli studenti Sancataldesi. Ci dispiace molto del disagio causato da questa temporanea chiusura. Stiamo cercando di rimettere in sicurezza proprio quei luoghi dove i nostri figli trascorrono la maggior parte delle loro giornate”.