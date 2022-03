Riesi. La comunità si mobilita per accogliere e aiutare il popolo ucraino

RIESI. La comunità riesina si sta mobilitando al massimo per prestare aiuti alla popolazione ucraina così duramente devastata dalla guerra. In questo senso, presso gli uffici del Comune è possibile compilare il modulo per prestare aiuto e accoglienza al popolo ucraino.

Il Comune sull’App Riesi ha anche attivato una piattaforma per raccogliere l’offerta delle famiglie disposte ad ospitare o a contribuire perché possano essere ospitati profughi nel territorio. Il Comune ha anche invitato associazioni, gruppi ecc. che hanno promosso o intendono promuovere aiuti ed assistenza al popolo ucraino di segnalarlo al Comune al fine di portarlo a conoscenza dei cittadini attraverso i canali di comunicazione.