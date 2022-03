Niscemi: assessore Samonà presenta il suo libro “Bonjour Casimiro”

Sabato 26 marzo, alle ore 17.30 presso il museo civico di Niscemi (Cl) si terrà la presentazione del libro “Bonjour Casimiro. Il barone e la villa fatata” (Rubbettino 2021) dello scrittore e giornalista Alberto Samonà.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Agorà, presieduta da Salvatore Buscemi. A moderare l’incontro sarà la dottoressa Valentina Spinello. Con lei interverranno, oltre all’Autore Alberto Samonà, l’avvocato Pino D’Alessandro, cassazionista e scrittore, e l’attore Nunzio Bonadonna.

Ad aprire la presentazione saranno il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, l’Assessore alla Cultura, Davide D’Erba, e il presidente dell’associazione Agorà Niscemi, Salvatore Buscemi. L’ingresso è libero nel rispetto delle normative anti-Covid.

Il libro racconta la vicenda di un uomo contemporaneo, Giulio, che si reca nei luoghi in cui visse il barone Casimiro Piccolo, acquarellista e fotografo, il quale, a partire dal 1932 scelse di abbandonare la mondanità di Palermo per trasferirsi nella villa di famiglia sulle colline di Capo d’Orlando.Questo ritiro trasforma la vita di Casimiro insieme a quella del fratello, il celebre poeta Lucio Piccolo, e della sorella Agata Giovanna, esperta di botanica. La villa spesso era frequentata anche dal cugino Giuseppe Tomasi di Lampedusa che amava soggiornarvi per cercare spunti per quello che sarebbe stato il grande capolavoro letterario del Novecento, Il Gattopardo.

Le pagine di questo romanzo rappresentano un viaggio, un’immersione del protagonista nell’universo di Casimiro, popolato da gnomi, ninfe, maghi, folletti e da altri spiriti della natura che il barone-artista affermava di incontrare nelle lunghe passeggiate notturne per i giardini e le campagne della tenuta e immortalava nei suoi acquerelli a tema magico. Bonjour Casimiro è un inno alla vera aristocrazia, non quella del censo ma quella dello spirito, ed è un invito a intraprendere un viaggio interiore alla scoperta di se stessi e di una visione universale, che riconcili l’uomo alle leggi dell’Assoluto.

Alberto Samonà, scrittore e giornalista, ha scritto negli anni diversi romanzi e saggi. Suoi testi sono inseriti in diversi volumi e pubblicazioni scientifiche. Da maggio 2020 è assessore della Regione Siciliana con delega a Beni Culturali e Identità Siciliana, anche se il libro è stato scritto nel periodo immediatamente precedente, quello del cosiddetto “primo lockdown”.