“Nella mia nuova canzone c’è il superpotere dei sentimenti” parola di Gero Riggio

MUSSOMELI – Esce Domani “Trame” il nuovo singolo di Gero Riggio che ritorna sulla scena discografica, a distanza di un anno dalla pubblicazione di “Da Capo” il progetto uscito per SoundBocs e due dalla pubblicazione dell’album “Un Anno In più”. “Trame è la soluzione di un mio cruciverba” così come ci racconta lo stesso cantautore di Mussomeli che in anteprima ci parla del suo nuovo progetto – “la formula che racchiude quello che ormai è considerato un superpotere, cioè scacciare la paura della solitudine. Ho cercato di raccontare l’importanza di non essere soli nell’affrontare la vita di tutti i giorni, la necessità di coltivare le attenzioni verso chi ci fa sentire bene nonostante molte volte la nostra fragilità tende ad allontanarci. Oggi, in questa società liquida, avere al fianco qualcuno che si prenda cura di te è un investimento sul proprio futuro. Nelle mie canzoni cerco sempre di cantare i sentimenti perché credo che chi propone musica debba essere consapevole di avere un ruolo importante nella comunicazione. E in questi anni ho studiato e approfondito molto questo aspetto facendo nascere delle canzoni come Trame che hanno il pregio di essere libere e che spero di farvi sentire molto presto” Il brano che uscirà alla mezzanotte di oggi sulle maggiori piattaforme di distribuzione digitale, porta la firma di Carioca Records etichetta indipendente e realtà consolidata nata nel centro Sicilia e sarà distribuita da Artist First, colosso milanese di distribuzione digitale. Nel brano, che darà il via ad un progetto a più ampio raggio, ci sono le collaborazioni artistiche di Leo Curiale, Peppe Milia e Sebastiano Valenza. Del brano, prossimamente, verrà pubblicato anche un videoclip. Questo il link dove poter ascoltare la canzone https://geroriggio.lnk.to/Trame