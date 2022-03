Mussomeli, Lotta alla droga e al bullismo: gli studenti del “Virgilio” a lezione con le Forze dell’ordine

MUSSOMELI – (DALLA SCUOLA) – Continuano gli incontri formativi-informativi all’Istituto Superiore “Virgilio” di Mussomeli, d’intesa con le Forze dell’ordine del territorio, su tematiche assai importanti nell’ambito della legalità a cui il corpo docente rivolge particolare attenzione coinvolgendo attivamente le studentesse e gli studenti che si trovano a confrontare quotidianamente con tali problematiche. Nel mese di marzo due sono stati gli eventi che li hanno visti protagonisti e attenti uditori. Il primo incontro si è avuto il 5 marzo sulla tematica della Legalità; ha coinvolto le classi quarte del nostro istituto. I discenti hanno avuto la possibilità di ascoltare le parole del Luogotenente della Guardia di Finanza del Comune di Mussomeli Salvatore Imbesi, il quale ha discusso della Legalità economica puntando l’attenzione sulla prevenzione-contrasto e repressione che gli organi della guardia di Finanza giornalmente mettono in atto; a seguire si è discusso anche della contraffazione, falsificazione e pirateria audiovisiva. Il Comandante dei Carabinieri di Mussomeli Giuseppe Tomaselli, invece, ha puntato l’attenzione sulla prevenzione, contrasto e repressione dei reati in cui giornalmente l’arma dei carabinieri è impegnata, facendo un importante focus sulla classificazione delle sostanze stupefacenti, sui danni che provocano all’organismo e su quali siano i pericoli e gli effetti negativi, anche delle cosiddette droghe leggere, sulla salute. E stata posta grande attenzione sulla normativa e la legislazione di riferimento sull’uso e la detenzione degli stupefacenti che costituiscono reato, puntualizzando le conseguenze amministrative e penali a cui va incontro sia lo spacciatore sia chi viene trovato in possesso di stupefacenti, per uso personale, anche se minorenni. L’incontro ha suscitato forte interesse tra docenti e studenti presenti; questi ultimi si sono mostrati attenti e interessati in quanto per loro, in una fase di sviluppo e di crescita, è fondamentale avere un confronto con delle figure di riferimento che possano informarli in prima persona, in tal modo si previene in modo costruttivo l’insorgere di comportamenti devianti che potrebbero spingerli su percorsi di vita oscuri. L’obiettivo primario di questa iniziativa è stato quello di sviluppare nei ragazzi e nelle ragazze una capacità critica sul fenomeno della droga, offrendo a loro e ai docenti, una corretta informazione sulla pericolosità delle droghe di ogni genere, e sulle conseguenze derivanti dal loro utilizzo, problematica fortemente attuale, confermata dal numero di denunce in aumento. Soddisfazione per l’attività divulgativa è stata espressa anche dal vicepreside il prof. Maurizio Palumbo , che ha auspicato per il futuro una sempre più stretta sinergia con le Forze dell’Ordine, per affrontare le delicate tematiche inerenti la legalità. Altrettanto partecipato e sentito è stato l’incontro di giovedì 10 marzo, che ha avuto come oggetto la lotta contro il bullismo e cyberbullismo. A questo evento il Capitano Giuseppe Tomaselli ha parlato ai giovani studenti delle classi del biennio dell’istituto, affrontando in particolare la sicurezza in rete, l’accesso ad internet ed i rischi connessi, con particolare riferimento ad un fenomeno molto attuale e particolarmente sentito, quello del bullismo e del cyberbullismo. Durante la seduta è stato spiegato agli studenti, con un attento riferimento alle norme giuridiche che disciplinano e sanzionano il reato di bullismo e cyberbullismo, quali sono le condotte che integrano il fenomeno e quali sono gli accorgimenti da adottare per potersi difendere da spiacevoli eventi. Il rispetto per gli altri, la necessità di fare gruppo per aiutare chi è in difficoltà, l’importanza di instaurare subito un dialogo con genitori e insegnanti, sono tutti elementi utili a fronteggiare sul nascere il fenomeno, ferma restando l’importanza di

trovare il coraggio di denunciare. Il Capitano ha poi fornito preziosi consigli e raccomandazioni, al fine di permettere ai giovani una navigazione in rete sicura, in modo da evitare di mettere in atto condotte penalmente rilevanti o di incorrere in pericoli di vario tipo, tra i quali anche le truffe on-line. I temi trattati durante gli incontri si inseriscono all’interno del percorso didattico sviluppato dai docenti, Vincenza Calà referente di Educazione alla legalità, Concetta Tona, referente di Educazione Civica e M. Silvana Giardina referente di bullismo e cyberbullismo, coordinati dal dirigente scolastico Dott. Vincenzo Maggio, sempre pronto ad accogliere le iniziative di sensibilizzazione e prevenzione. Soddisfazione per l’attività divulgativa è stata espressa anche dal vicepreside il prof. Maurizio Palumbo , che ha auspicato per il futuro una sempre più stretta sinergia con le Forze dell’Ordine, per affrontare le delicate tematiche inerenti la legalità.